Появилось сравнение Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition с HD-версией игры 20 июня состояла...

Появилось сравнение Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition с HD-версией игры20 июня состоялась презентация Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, на которой Ubisoft продемонстрировала новые кадры из переиздания, а так же озвучила платформы и дату выхода ремастера.
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