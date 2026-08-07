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Челси Грэй забросила два трехочковых под сирену – один на овертайм, второй на победу

Защитница « Лас-Вегаса » Челси Грэй стала главной героиней матча против « Индианы ». В концовке четвертой четверти звезда «Фивер» Кейтлин Кларк смазала 2 штрафных, и Грэй трехочковым под сирену перевела матч в овертайм.

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