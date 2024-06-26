Показ фильма «Что-то не так с Кевином» в «Авроре»

Основой для фильма стал роман американской журналистки Лайонел Шрайвер «Цена нелюбви». В центре сюжета — писательница Ева, которой из-за своего сына Кевина пришлось забыть о всех своих устремлениях и амбициях.
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