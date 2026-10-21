t.me/Мария Захарова Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 октября с иронией отреагировала на планы Евросоюза включить дополнительные ограничения против российской нефти в 22-й пакет санкций.
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