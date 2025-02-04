У Польши появились претензии на объекты российской недвижимости

Им приглянулась собственность России. Речь про объекты недвижимости, которые располагаются в стране. Рассказал об этом посол России в Республике Польша Сергей Андреев, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».
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