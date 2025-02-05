Учеников школы в Перми эвакуировали из-за сообщения о минировании

В среду в одной из школ Перми провели эвакуацию в связи с поступлением анонимного сообщения о минировании учебного заведения, сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.
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