Локальная перекупленность создает проблему дальнейшего роста на российском рынке

В пятницу, 5 апреля, на российском рынке завершился девятидневный период роста. В последний торговый день прошлой недели индекс МосБиржи снизился на 0,36%, до 3395,37 пункта, а РТС - на 0,67% и составил 1155,91 пункта.
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