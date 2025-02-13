Мощный шторм обрушился на Испанию

На Испанию, в частности на регион Уэльва, обрушился мощный шторм, в результате которого десятки домов были разрушены, а многочисленные дороги оказались перегорожены из-за поваленных сильным ветром деревьев.
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