Суд решил изъять активы экс-чиновников РЖД на 242 млрд рублей и взыскать еще 30 млрд

Суд в Екатеринбурге по антикоррупционному иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 12 компаний группы «Вектор Рейл» ( в том числе — «СГ-Транса», ведущего оператора по перевозкам сжиженного газа по железной дороге) стоимостью свыше 242 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».