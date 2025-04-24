Суд решил изъять активы экс-чиновников РЖД на 242 млрд рублей и взыскать еще 30 млрд

Суд в Екатеринбурге по антикоррупционному иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 12 компаний группы «Вектор Рейл» ( в том числе — «СГ-Транса», ведущего оператора по перевозкам сжиженного газа по железной дороге) стоимостью свыше 242 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».
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