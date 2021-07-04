Происшествия

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Столичные полицейские раскрыли преступление, совершенное 20 лет назад

Сотрудниками уголовного розыска УВД по Северного административного округа ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в противоправном деянии, совершенном 20 лет назад.

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