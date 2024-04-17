Эксперты заявили об «охлаждении» ипотечного рынка в 2024 году

Из-за высоких кредитных ставок рынок ипотеки ожидает “охлаждения”. Об этом сообщают эксперты ВТБ. Согласно прогнозу банка, объем выданных кредитов в России в 2024 году может составить от 4,6 до 5,1 трлн рублей против 7,8 трлн рублей в 2023 году.
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