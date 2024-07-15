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Ростех показал бронеодеяло от ударов дронов и взрыва осколочных гранат

В ходе тестов, изделие остановило 106 из 109 осколков гранаты Ф-1, пули, выпущенные из пистолетов Стечкина и Ярыгина, а также защитило от осколков во время прилёта FPV-дрона.

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