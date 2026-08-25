Задолженность установлена - договор еще не прекращен: преюдиция и юридический состав одностороннего отказа от аренды

Когда установленная задолженность действительно позволяет прекратить договор аренды в одностороннем порядке? В комментарии к постановлению АС Северо-Кавказского округа по делу № А32-44705/2024 разграничиваются нарушение обязательства, возникновение права на отказ и его осуществление как самостоятельной сделки.