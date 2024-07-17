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Врач Солнцева: добавление шести продуктов в рацион улучшает сон

Врач Солнцева: добавление шести продуктов в рацион улучшает сон

Не существует диеты, которая способна гарантировать быстрое засыпание и высокое качество сна. Однако добавление в повседневный рацион молочных продуктов, сыров, мяса индейки, орехов, морепродуктов, рыбы, вишни и киви может улучшить сон.

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