Врач Солнцева: добавление шести продуктов в рацион улучшает сон

Не существует диеты, которая способна гарантировать быстрое засыпание и высокое качество сна. Однако добавление в повседневный рацион молочных продуктов, сыров, мяса индейки, орехов, морепродуктов, рыбы, вишни и киви может улучшить сон.
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