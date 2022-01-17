"Полный беспредел творится": "скандальное" видео с пассажирской баржей обсуждают приморцы

"Полный беспредел творится": "скандальное" видео с пассажирской баржей обсуждают приморцы

В социальной сети Instagram vdk_news (12+) житель Приморья опубликовал "скандальное" видео, записанное на острове Путятина, который входит в состав ЗАТО Фокино.

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