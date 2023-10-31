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В школах Самары для детей с ОВЗ введут дополнительную витаминизацию питания

В школах Самары для детей с ОВЗ введут дополнительную витаминизацию питания

Соответствующее постановление накануне подписала глава Самары Елена Лапушкина.Документом предусмотрены изменения в порядок предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города.

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