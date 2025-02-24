То, как зверь, она завоет. Как сильно изменится погода и похолодает на Алтае в конце зимы?

Несколько дней будет спокойно, но в конце февраля резко похолодает и ожидается метель В понедельник днем, 24 февраля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.
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