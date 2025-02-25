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Льготная ипотека 2%: помощь жителям Курской области от Министерства финансов

Льготная ипотека 2%: помощь жителям Курской области от Министерства финансов

Жители Курской области, чьи дома повреждены из-за обстрелов, могут оформить льготную ипотеку под 2% в новых регионах.

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