День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2023 года: картинки и открытки с поздравлениями Ипполит Матвеев Казанская икона Пресвятой Девы Марии считается одной из наиболее значимых в русской и православной истории, богатой чудесами и важными событиями.
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