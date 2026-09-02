Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Весил меньше 83 кг, поднял 400 и установил более 40 мировых рекордов: история Юрия Варданяна.

Весил меньше 83 кг, поднял 400 и установил более 40 мировых рекордов: история Юрия Варданяна.

Когда вспоминаешь советскую тяжёлую атлетику конца 1970-х и начала 1980-х, имя Юрия Варданяна неизбежно оказывается среди первых.

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