Весил меньше 83 кг, поднял 400 и установил более 40 мировых рекордов: история Юрия Варданяна.

Когда вспоминаешь советскую тяжёлую атлетику конца 1970-х и начала 1980-х, имя Юрия Варданяна неизбежно оказывается среди первых.
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