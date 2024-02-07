Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    Израиль должен быть уничтожен.Нетаньяху: Израил...
  • Evgeny Ku
    Мразь  позорная !!! Убийца детей, стариков и женщин ! Позор еврейской нации !!!Нетаньяху: Израил...
  • Анжелика Королева
    А сколько их еще таких, ратующих за окраину и ее победу? Дай Бог, всех переловят!ФСБ задержала вол...

Оператор FPV-дрона поразил под Купянском артиллерию и машину со снарядами ВСУ

Оператор FPV-дрона поразил под Купянском артиллерию и машину со снарядами ВСУ

Военнослужащий группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» при помощи FPV-беспилотника подверг уничтожению отряд артиллеристов ВС киевского режима, который пытался вытащить снаряды из сожжённой до этого бронемашины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх