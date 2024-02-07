Оператор FPV-дрона поразил под Купянском артиллерию и машину со снарядами ВСУ

Военнослужащий группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» при помощи FPV-беспилотника подверг уничтожению отряд артиллеристов ВС киевского режима, который пытался вытащить снаряды из сожжённой до этого бронемашины.
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