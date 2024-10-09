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Закон, порядок, государство

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Андрей Храпов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгичем

Андрей Храпов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгичем

В МВД России состоялась встреча заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Андрея Храпова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгичем.

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