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Вышел трибьют-альбом Борису Рыжему: Антоха МС и Слава КПСС среди участников

Вышел трибьют-альбом Борису Рыжему: Антоха МС и Слава КПСС среди участников

8 сентября вышел альбом-трибьют «Рыжий. Над домами», посвященный поэту Борису Рыжему. Проект подготовили «ВКонтакте» совместно с кинокомпанией Red Pepper Film, как сообщается в соцсети.

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