Си Цзиньпин: Аомэнь, безусловно, добьется новых успехов

Аомэнь, 20 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу заявил, что Аомэнь, безусловно, откроет новые горизонты своего развития и добьется новых успехов при всесторонней, точной и непоколебимой реализации курса "одно государство - два строя".