Певицу Валерию осудили за костюм с вырезами

Певицу Валерию раскритиковали за видео в костюме с вырезами. Комментарии появились в Instagram. 56-летняя Валерия была запечатлена в белом спортивном костюме, который состоял из укороченного худи с открытой спиной и брюк с вырезами.
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