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Около 94 млн рублей выделено на благоустройство сквера у Дворца культуры химиков в Дзержинске

Около 94 млн рублей выделено на благоустройство сквера у Дворца культуры химиков в Дзержинске

Администрация города Дзержинска приступила к процедуре определения подрядной организации для реализации первого этапа проекта благоустройства сквера возле Дворца культуры химиков и прилегающего к нему бульвара Победы.

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