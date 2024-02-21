Около 94 млн рублей выделено на благоустройство сквера у Дворца культуры химиков в Дзержинске

Администрация города Дзержинска приступила к процедуре определения подрядной организации для реализации первого этапа проекта благоустройства сквера возле Дворца культуры химиков и прилегающего к нему бульвара Победы.
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