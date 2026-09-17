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Татар-информ

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Эксперты из Татарстана обсудили доклад НОМ о видеонаблюдении на выборах 2026

Эксперты из Татарстана обсудили доклад НОМ о видеонаблюдении на выборах 2026

Экспертно-аналитический доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Готовность системы общественного наблюдения к единому дню голосования 2026 года», посвященный комплексной оценке готовности системы общественного наблюдения был опубликован 15 сентября.

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