В деревне Бурятии машина сбила пешехода: женщина была госпитализирована с травмами

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Бурятии продолжает расти. На днях в одном из пригородных поселков произошел еще один инцидент - 21-летняя женщина за рулем автомобиля Honda Fit совершила наезд на пешехода.
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