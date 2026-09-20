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Газета.ру

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Азаров заявил, что на Украине осталось всего 20 млн жителей

Азаров заявил, что на Украине осталось всего 20 млн жителей

Количество жителей, остающихся на подконтрольной Киеву территории, уменьшилось до 20 млн человек. Об этом журналистам ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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Новый комментарий от пользователя
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Юрий Зубрин

Начали за здравие -52 млн. ,подправились -20 млн....Уже однажды говорил ,что мой покойный отец в середине 90-х годов ,занимая должность замначальника юротдела ПО "Краснодонуголь"сказал мне за рюмкой чая ,что получили бумагу за подписью Кучмы ,с содержанием ,что к 2030 году на Украине дорлжно остаться не более 16 млн.человек населения .Не поверил ,потому что это чудовищная по своей мерзости задача .Но эти СУКИ уже тогда планировали воевать с РОссией ! Иначе ликвидация 34 млн . человек ,просто была невозможна ! Вот вся МЕРЗОСТЬ такого государственного образования УКРАИНА!