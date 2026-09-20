Количество жителей, остающихся на подконтрольной Киеву территории, уменьшилось до 20 млн человек. Об этом журналистам ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Юрист Хаминский: ...
- В Уссурийске школ...
- Депутат Роднина в...
Начали за здравие -52 млн. ,подправились -20 млн....Уже однажды говорил ,что мой покойный отец в середине 90-х годов ,занимая должность замначальника юротдела ПО "Краснодонуголь"сказал мне за рюмкой чая ,что получили бумагу за подписью Кучмы ,с содержанием ,что к 2030 году на Украине дорлжно остаться не более 16 млн.человек населения .Не поверил ,потому что это чудовищная по своей мерзости задача .Но эти СУКИ уже тогда планировали воевать с РОссией ! Иначе ликвидация 34 млн . человек ,просто была невозможна ! Вот вся МЕРЗОСТЬ такого государственного образования УКРАИНА!