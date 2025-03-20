Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в четырех районах Алматы на Наурыз

Ярмарки выходного дня по продаже социально значимых продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции пройдут в Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах мегаполиса на Наурыз, 22 и 23 марта, передает inAlmaty.