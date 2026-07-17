США вновь обвинили Россию, Иран и Китай в атаках на базы избирателей

Власти США вновь обвинили Россию, Иран и Китай в причастности к кибератакам на базы данных американских избирателей, следует из доклада Министерства внутренней безопасности США и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности.
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