Бурятия, Северобайкальск Силовики задержали нацистскую мразь. Будучи гражданином России, Мамедов Самед

Забайкальский край, Северобайкальск Силовики задержали нацистскую мразь. Будучи гражданином России, Мамедов Самед Гусейн- оглы , размещал в соцсетях посты в поддержку украинских фашистов, имел дома соответствующую литературу идеологов Третьего Рейха.
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