Красулину старшему и младшему изменили меру пресечения

Обвиняемых во взятке выпустили из-под домашнего арестафото «RuNews» В Петрозаводском городском суде 24 и 25 марта состоялись заседания по продлению меры пресечения бывшему депутату Законодательного собрания Карелии Виталию Красулину и его сыну.