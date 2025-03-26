Красулину старшему и младшему изменили меру пресечения

Обвиняемых во взятке выпустили из-под домашнего арестафото «RuNews» В Петрозаводском городском суде 24 и 25 марта состоялись заседания по продлению меры пресечения бывшему депутату Законодательного собрания Карелии Виталию Красулину и его сыну.
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