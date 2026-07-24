Чернышенко обсудил с Хинштейном развитие Курской области

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко посетил Курскую область, высоко оценил развитие региона и дал поручения, особое внимание уделив подготовке к 1000-летию Курска в 2032 году.
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