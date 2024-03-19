Блинкен: США и Нигер обсуждают дальнейшие действия после разрыва соглашения

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает контакты с правящим в Нигере Национальным советом по защите отечества и ведет консультации по дальнейшим действиям после того, как представитель военного переходного правительства Амаду Абдрамана заявил о разрыве военного соглашения.
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