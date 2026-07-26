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Аргументы недели

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Масштабные лесные пожары в Орегоне ставят под угрозу производство древесины в США

Масштабные лесные пожары в Орегоне ставят под угрозу производство древесины в США

Штат Орегон, ключевой производитель древесины в США, может перестать быть таковым. Причина — масштабные лесные пожары, охватившие штат Орегон на северо-западе США, площадь которых увеличивается более чем на 40 квадратных километров в час.

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