Масштабные лесные пожары в Орегоне ставят под угрозу производство древесины в США

Штат Орегон, ключевой производитель древесины в США, может перестать быть таковым. Причина — масштабные лесные пожары, охватившие штат Орегон на северо-западе США, площадь которых увеличивается более чем на 40 квадратных километров в час.
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