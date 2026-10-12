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Царьград

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ЕС ввел санкции против трех заводов Кубани и их директоров

ЕС ввел санкции против трех заводов Кубани и их директоров

Совет ЕС 12 октября ввел ограничения против краснодарского приборного завода «Каскад», армавирского 81-го бронетанкового ремонтного завода и компании «РИП-Импульс», а также их генеральных директоров Руслана Кулбаева, Владимира Белакина и Андрея Сычева.

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