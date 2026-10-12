ЕС ввел санкции против трех заводов Кубани и их директоров

Совет ЕС 12 октября ввел ограничения против краснодарского приборного завода «Каскад», армавирского 81-го бронетанкового ремонтного завода и компании «РИП-Импульс», а также их генеральных директоров Руслана Кулбаева, Владимира Белакина и Андрея Сычева.