ЕС ввел санкции против трех заводов Кубани и их директоров

Совет ЕС 12 октября ввел ограничения против краснодарского приборного завода «Каскад», армавирского 81-го бронетанкового ремонтного завода и компании «РИП-Импульс», а также их генеральных директоров Руслана Кулбаева, Владимира Белакина и Андрея Сычева.
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