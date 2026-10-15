Введённые западом антироссийские санкции не достигли своих целей, но сильно подняли цены на энергоресурсы для европейских стран.
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Европа, которая покупала дешёвый газ и нефть презрительно называла Россию бензоколонкой, кичась своими технологиями, но оказалось, что без газа и нефти грош цена европейским технологиям. Так что те, кто хотел поставить Россию на колени сам оказался на четвереньках.