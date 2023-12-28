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Израиль может впервые обсудить будущее послевоенного сектора Газа

Израиль может впервые обсудить будущее послевоенного сектора Газа

Израильский военный кабинет впервые с 7 октября планирует провести заседание, на котором будет обсуждаться план относительно того, какую структуру Иерусалим хочет видеть управляющей сектором Газа после войны.

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