В Комарово проголосовал кандидат в губернаторы Петербурга Максим Яковлев

В Северной столице идет второй день голосования. Утром 7 сентября в здании музея «Келломяки-Комарово», где временно расположена УИК, в поселке Комарово Курортного района проголосовал кандидат в губернаторы Максим Яковлев.
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