"И не друг, и не враг, а так... " Дмитрий Нагиев

Людмила Абрамова афффтор от зависти не задохнись...тебе со своими опусами столько не заработать..читать противно

И Ирина Нагиев неплохой шоумен , но актер никакой. Ни одной запоминающейся роли. Про человеческие качества ни чего сказать не могу, не знаю. А сплетням не привыкла доверять.