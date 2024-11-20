Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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"И не друг, и не враг, а так... " Дмитрий Нагиев

"И не друг, и не враг, а так... " Дмитрий Нагиев

Последние три года Дмитрий Нагиев ведёт отшельнический образ жизни. На светских вечеринках не показывается, концертов-мероприятий не ведёт.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
афффтор от зависти не задохнись...тебе со своими опусами столько не заработать..читать противно
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17 час.
И
Ирина
Нагиев неплохой шоумен , но актер никакой. Ни одной запоминающейся роли. Про человеческие качества ни чего сказать не могу, не знаю. А сплетням не привыкла доверять.
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13 час.
Александр Ляшенко
&quot;Про человеческие качества ни чего сказать не могу, не знаю&quot;, а что не знали, что он за три года про СВО под плинтусом отмолчался?
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36 мин.

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