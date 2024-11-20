Последние три года Дмитрий Нагиев ведёт отшельнический образ жизни. На светских вечеринках не показывается, концертов-мероприятий не ведёт.
"И не друг, и не враг, а так... " Дмитрий Нагиев
Комментарии
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Людмила Абрамова
афффтор от зависти не задохнись...тебе со своими опусами столько не заработать..читать противно
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17 час.
И
Ирина
Нагиев неплохой шоумен , но актер никакой. Ни одной запоминающейся роли. Про человеческие качества ни чего сказать не могу, не знаю. А сплетням не привыкла доверять.
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13 час.
Александр Ляшенко
"Про человеческие качества ни чего сказать не могу, не знаю", а что не знали, что он за три года про СВО под плинтусом отмолчался?
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36 мин.
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