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Царьград

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Daily Mail: мужчина чудом остался жив после укуса самой ядовитой рыбы в мире

Daily Mail: мужчина чудом остался жив после укуса самой ядовитой рыбы в мире

На туриста в Австралии напала рыба-каменьСогласно данным, опубликованным Daily Mail, турист из ФРГ Австралии был госпитализирован после укуса рыбы-камня, известной как самая ядовитая рыба в мире.

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