ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Лайма Вайкуле: как певица «содержала весь Советский Союз»

Лайма Вайкуле: как певица «содержала весь Советский Союз»

Заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что «содержала весь СССР», наделало столько шума, что его вспоминают и горячо обсуждают до сих пор.

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