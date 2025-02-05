Лайма Вайкуле: как певица «содержала весь Советский Союз»

Заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что «содержала весь СССР», наделало столько шума, что его вспоминают и горячо обсуждают до сих пор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Исповедь содержанки: быть любовницей богатого папика это тяжелый труд. За 500 тысяч рублей в месяц приходится пахать как лошадь
- «Алиса в спецприёмнике» - Многодетное семейство Тепляковых влипло в новый скандал с побоями
- Почему современные женщины не хотят быть использованными? Как теперь жить мужчинам?
Свежие комментарии