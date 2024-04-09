Минобороны сообщило о сбитых за ночь четырех БПЛА и ракете «Нептун»

У Севастополя сработала система самоуничтожения воздушной цели. Министерство обороны РФ сообщило о том, что в ночь на 9 апреля средствами ПВО над Белгородской областью было уничтожено два БПЛА самолетного типа.
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