Царьград ФОТО: АЛЕКСЕЙ БЕЛКИН/GLOBALLOOKPRESS Эксперт Склянчук предсказал национализацию коммунальщиков-неудачников.
Национализация неизбежна: Первые на очереди - коммунальщики
Комментарии
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Игорь Максаков
А наХ он нам нужен капитализм? Никто ничего и не понял, что нам навязали под маркой того, что СССР мол угнетением, и репрессиями занимался? Ну, мы же дураки, сами себе на шею это куиное ворьё посадили, а теперь вы думаете, что просто так они уйдут? Никак не можете понять, что пошёл обратный отсчёт, и что ещё одно поколение и в книгах по истории будут скромные записи, что когда-то здесь жил русский народ, который свою свободу, бесплатное жильё, учёбу, променял по указаниям ворья на капитализм? Посмотрите, на сколько США ушли вперёд, там уже и капитализм разваливается, там мирно создали ЛГБТ, узаконили его, там скоро свадьбы будут играть с кухонным столом или с мотоциклом, там осталось лет десять всем жить, ну и ещё кто в картонных коробках на улице живут, а так там крандец. У нас тоже такое будет лет через пятнадцать, когда совсем население одурачат, либо ещё чего, но точно положительное исключается.
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11 час.
Игорь Максаков
Ты откель вещаешь? С подпола? Аккуратней там, а то крысы могут яйца отгрызть, если у тебя они вообще есть!
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11 час.
Модест
Игорь, вопрос риторический? Есть ли на него сейчас действенный и конструктивный ответ? Вооружённой революции уже не получится, не те времена. Легитимная смена руководства на социалистическую тоже маловероятна. Пример Китая с их цифровизацией и социальным рейтингом тоже мало радует перспективами. Мне кажется, что госкапитализм устроил бы всех, если бы остался частный малый бизнес и социальные гарантии. Однопалатный госсовет и беспартийные прямые выборы без всяких партийных списков по одному кандидату от субъекта. Госбанк и Верховный суд в подчинении Президента.
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11 час.
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