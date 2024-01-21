Национализация неизбежна: Первые на очереди - коммунальщики

Игорь Максаков

А наХ он нам нужен капитализм? Никто ничего и не понял, что нам навязали под маркой того, что СССР мол угнетением, и репрессиями занимался? Ну, мы же дураки, сами себе на шею это куиное ворьё посадили, а теперь вы думаете, что просто так они уйдут? Никак не можете понять, что пошёл обратный отсчёт, и что ещё одно поколение и в книгах по истории будут скромные записи, что когда-то здесь жил русский народ, который свою свободу, бесплатное жильё, учёбу, променял по указаниям ворья на капитализм? Посмотрите, на сколько США ушли вперёд, там уже и капитализм разваливается, там мирно создали ЛГБТ, узаконили его, там скоро свадьбы будут играть с кухонным столом или с мотоциклом, там осталось лет десять всем жить, ну и ещё кто в картонных коробках на улице живут, а так там крандец. У нас тоже такое будет лет через пятнадцать, когда совсем население одурачат, либо ещё чего, но точно положительное исключается.