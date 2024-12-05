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Закон и Порядок

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Глава СПЧ Валерий Фадеев предостерег от «кишлаков в наших городах»

Глава СПЧ Валерий Фадеев предостерег от «кишлаков в наших городах»

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал пересмотреть миграционную политику так, чтобы обеспечить прозрачный приток рабочей силы, а гражданство выдавать только тем, кто готов интегрироваться.

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Комментарии
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людмила макарова
Позорище! А не пора ли административный корпус почистить?
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4 час.
Анатолий Зотов
Перед получением гражданства, вид на жительство лет на 10. За любое нарушение лишение вида на жительство и неполучение гражданства.
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4 час.
Егор П
переобулся в воздухе
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1 час.

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