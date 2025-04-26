Как обеспечить себе комфортный и здоровый сон: советы врача-реабилитолога

Как выбрать правильные постельные принадлежности и позу для здорового сна.Врач-реабилитолог Полад Байрамов рассказал о том, какие позы для сна наиболее правильные и какие постельные принадлежности способствуют здоровому сну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии