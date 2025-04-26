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Царьград

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Как обеспечить себе комфортный и здоровый сон: советы врача-реабилитолога

Как обеспечить себе комфортный и здоровый сон: советы врача-реабилитолога

Как выбрать правильные постельные принадлежности и позу для здорового сна.Врач-реабилитолог Полад Байрамов рассказал о том, какие позы для сна наиболее правильные и какие постельные принадлежности способствуют здоровому сну.

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