На фотографии она свежа, полна жизни и энергии, буквально светится. Очень хотелось запечатлеть эту энергию в портрете.
Диана
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На фотографии она свежа, полна жизни и энергии, буквально светится. Очень хотелось запечатлеть эту энергию в портрете.
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