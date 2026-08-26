Происшествия
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Происшествия

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В Сургуте на 10 суток арестовали нетрезвого пассажира, оскорбившего сотрудников транспортной полиции

Сургутский городской суд ХМАО-Югры арестовал ранее судимого за грабеж 42-летнего жителя Челябинска, который отказался исполнять законные требования транспортных полицейских, а в момент задержания оскорбил их.

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