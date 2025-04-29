Крупнейшие американские разработчики и производители электронных устройств, компьютеров и компонентов Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в РФ, выяснили «Известия», ознакомившись с данными Роспатента.
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